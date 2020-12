Har byrja å sende vaksinasjonsutstyret ut til kommuanane

Nyhende

– Dette er ein milepæl i arbeidet for å stanse pandemien. Den første leveransen med sprøytar og vaksineutstyr som vi no sender ut, vil gjere kommunane godt førebudd til å starte vaksinasjonsarbeidet, seier assisterande helsedirektør, Geir Stene Larsen.

Vaksineutstyret blir fordelt etter talet på innbyggjarar, slik at alle kommunar får utstyr til å vaksinere ein like stor del av befolkninga.

Distribusjon av vaksineutstyr startar nord i landet og leverandøren jobbar seg sørover dei neste to vekene. Før nyttår vil alle kommunar få levert nok utstyr til at dei kan starte vaksinasjon så snart dei første vaksinene kjem.





14 millionar sprøytespissar

Helsedirektoratet har kjøpt inn 11,4 millionar sprøyter og 14 millionar sprøytespissar.

Ulike vaksiner kan ha ulik dosering, derfor har vi kjøpt inn sprøyter i ulike storleikar.

I tillegg til sprøyter og sprøytespissar sender Helsedirektoratet no ut spritserviettar til desinfisering av huda, bomullsdottar, plaster og avfallsboksar til brukte sprøytespissar.

Om lag halvparten av utstyret blir sendt ut til kommunane i desember. Resten vil bli sendt ut seinare.





Transport ved minus 70

Pr i dag ser det ut til at den første vaksinen vil komme frå selskapa Pfizer og BioNtech. Denne vaksinen må takast vare på ved minus 70 grader for å halde seg i lang tid, men er haldbar i fem døgn i kjøleskapstemperatur.

Vaksinene vil bli transporterte ved minus 70 grader til desentraliserte lager der det vil vere såkalla ultrafrysarar som også held minus 70. Derfrå vil vaksinene bli distribuerte til kommunane i eigne transportbilar med kjøleskapstemperatur.

Kommunane vil då ha fem døgn på seg, minus transporttida, til å få sett vaksinene.

For å hjelpe kommunane å transportere vaksinene ut til vaksinasjonsstadene, har Helsedirektoratet bestilt kjøleboksar for transport av vaksinene internt i kommunane. Desse vil bli sende ut til kommunane i to omgangar. Første utsending av kjøleboksar skjer i byrjinga av januar.





Tørris som reserveløysing

I tilfelle svikt i transportkjeda ut til kommunane, jobbar Helsedirektoratet med ei reserveløysing for å kjøpe inn tørris som kan brukast til å lagre vaksiner ved minus 70 grader i inntil 15 dagar.