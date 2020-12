Dei som stod på tidleg og seint hadde ofte så strie tørner at det knapt er mogleg å setje seg inn i for andre

Nyhende

Olden Raude Kross fyller 100 år i år. Ein stolt og viktig jubilant som hadde store planar for jubileumsfeiring på vårparten. Men med koronautbrot og vedvarande pandemi som strekkjer seg langt ut i 2021, vart det ingen fest. Men jubilanten har ikkje lete seg knekke av viruset. Tvert i mot er jubilanten høgst oppegåande og klar for nye 100 år i teneste for folket.