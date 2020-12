Endå ein pallplass på Johannes - sterk jaktstart av Tarjei

Nyhende

Det var lite å gjere med Sturla Holm Lægreid, som gjekk ut i tet på dagens jaktstart. Med høg skytefart og tre fulle hus tolde han strafferunda han fekk på første ståande. Johannes Dale heldt godt følgje inn til ståande, også han skaut to fulle hus på liggande, men med tre strafferunder på første ståande takka han for seg i teten.

Både Johannes Thingnes Bø (ut som nr. 3) skaut to bom på første liggande, men fullt på andre skyting. Tarjei skaut fullt på begge, og gjekk seg kraftig oppover lista.

På tredje skyting måtte Bø-brørne ut i kvar si strafferunde, medan begge skaut fullt på siste skyting.

Her var Sturla Holm Lægreid framleis i ei solid leiing, medan fem løparar kom inn til skyting samstundes for å kjempe om dei resterande pallplassande. Både Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Émilien Jacquelin og Martin Ponsiluoma skaut fullt, franskmannen og svensken noko raskare enn nordmennene.

Men ikkje langt ut i sisterunda var Johannes Thingnes Bø i ryggen på dei to framfor, tok innersvingen i ei utforkøyring og avanserte opp i teten i gruppa. Inn mot mål vart imidlertid raske Jacquelin for sterk, han rykka frå i ein motbakke og let seg ikkje innhente, sjølv om Johannes Thingnes Bø var berre fire tideler bak i mål.

Sturla Holm Lægreid sa til media etter sigeren at han ville gje noko av æra for framgangen til Bø-brørne, som har vore både til hjelp og inspirasjon for unggutane på laget.

Dette var imponerande nok den sjuande pallplassen til Johannes Thingnes Bø denne sesongen, på like mange startar.

