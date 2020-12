Veganlegga i Stryn tek juleferie frå veslejulafta

Nyhende

Det skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding måndag.

Førre veke var det sprengingsarbeid i ei forskjæring på vestsida av Blaksettunnelen, og her kan det bli korte stengingar også måndag og tysdag. Frå veslejulafta og til 4. januar vert det fri ferdsel gjennom anleggsområdet.

Blaksettunnelen ligg godt i rute. Viftene er oppe, og alt av tryggleiksutstyr er montert. Det er i lys i kvar av endane av tunnelen. No står det att nokre siste koplingar, installasjon av det elektriske anlegget og sluttføring av eit teknisk rom inne i tunnelen.

Vegen utanfor tunnelen framstår som ferdig, men det manglar litt rekkverk og skilt.

Bygger bru i Veslebygda

I Veslebygda er ein godt i gang med å støype fundament for landkar på kva side av Fureelva. Brua er ei elementbru, der delane blir heist på plass og deretter støypt saman. Dette arbeidet vil gå utover i januar.

Inne i Flotunnelen held arbeidet med å vass- og frostsikre tunnelen fram. Samstundes vert det lagt røyr og sett ned kummar langs tunnelveggen, og på nyåret startar arbeidet med å skifte ut og fylle på ny masse i vegbana.

Vegtrafikksentralen Vest melder også at tunnelarbeida på rv 15 over Strynefjellet no tek juleferie.

- Tunnelarbeidet er avslutta for i år. Oppstart vil vere i starten av januar 2021. Tunnelen er open for normal trafikk, er meldinga på Twitter.