Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru måndag kveld.

128 køyretøy var innom kontrollplassen, og 26 av dei vart kontrollerte nærare.

To sjåfør måtte fjerne gjenstandar i frontruta før dei fekk køyre vidare, og eitt vogntog hadde last som stakk for langt ut bak køyretøyet utan at dette var tilstrekkeleg merka. Sjåføren måtte merke dette før han kunne fortsette turen, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.