Nyhende

Eit unntaksår er snart omme, og vi går inn i ei julehøgtid som vil bli annleis for mange av oss. Koronapandemien, eit ord vi for lengst er blitt grundig lei av å skrive, heng over oss som ein mørk skugge. Det følest nærast som eit usynleg «slå på ring, slå på ring»-spel, der det handlar om å unngå å bli slått på. Ikkje av ein leikekompis, men av eit usynleg virus som ser ut til å rykke stadig nærare.