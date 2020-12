Hugaas hadde store underskot og negativ eigenkapital

Nyhende

Det har vore støy og uro kring entreprenøren for basishallen i Stryn lenge. For eitt år sidan stilte Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg spørsmål til Stryn kommune om prosjektet hadde følgt reglane for offentleg anskaffing. Spørsmålet vart stilt til kommunen, ettersom bygget delvis er finansiert gjennom offentlege midlar. Rådmann Rune Hovde var klar på at kommunen ikkje er byggherre, men at kommunen hadde gjort idrettslaget merksame. Prosjektleiar Kjell Opheim fortalde at det var kulturdepartementet som gjorde dei merksame på entreprenøren, ut frå at dei leverer «skreddarsøm» på slike hallar, med god kvalitet til låg pris.