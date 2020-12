Røde Kors har oppnådd kontakt - vanskeleg redningsarbeid

Nyhende

Politiet Vest melder at eit redningshelikopter har prøvd på søk i samband med leiteaksjonen etter ein person som har sklidd/falle i Via Ferrata i Loen, men at flyveret er dårleg.

Frivillige frå Røde Kors har teke skyliften opp og tek seg ned til vedkomande til fots. I følgje politiet har Røde Kors no oppnådd kontakt med vedkomande på telefon, og han har kunna forklare kvar han er.

Personen er bevisst, men litt kald og har smerter etter eit fall. Slik ver og terreng er no må han bærast ned på båre, og det vert jobba med å få han ned samt legetilsyn. Det er lege på redningshelikopteret som står i Loen.

- Det er lenge til redningsmannskapa er nede med personen, og det er tunge forhold seier Eirik Krossen ved Stryn lensmannskontor til Fjordingen kl. 23.45. Han veit ikkje noko meir om skadeomfanget, anna enn at personen er bevisst.