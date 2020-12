Manglande kjettingar gav 3.000 kroner i gebyr

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru tysdag kveld.

Ein lastebilsjåfør fekk 3.000 kroner i gebyr for ikkje å ha med tilstrekkeleg med kjettingar under køyring. Han mangla to kjettingar og fekk pålegg om å skaffe rett antal kjettingar. Ein vogntogsjåfør måtte stramme lastestroppene slik at lasta var godt nok sikra før han kunne køyre vidare. Ein sjåfør måtte byte ut skada stropper for at han skulle få sikra lasta godt nok til å køyre vidare.

Vidare fekk ein bileigar mangellapp då frontruta hadde ein stor sprekk. Denne må skiftast før mangelen vert fjerna.

To sjåførar måtte fjerne julelysa sine i frontruta før dei kunne køyre frå kontrollplassen. Julelys i siktsona er ikkje tillate og det vert reagert på same måte som andre gjenstandar som er plassert i siktsona, skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

128 køyretøy var innom kontrollplassen på Kjøs, og 25 av køyretøya vart kontrollerte nærare.