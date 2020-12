God jul frå Fjordingen

Nyhende

Fjordingen ønskjer alle sine lesarar ei god og fredfull julehøgtid.

Julekveld

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos ikveld,

og tusende barnehender

mot himmelen ljosi held.

Og glade med song dei helsar

sin broder i himmelhall,

som kom og vart heimsens frelsar

som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute,

og gret på si ringe seng,

men englane song der ute

på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen

ved natt over Davids by,

den evige himmelsongen

som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar

med jubel kvar julenatt

om barnet, Guds Son, vår sonar,

som døden for evig batt.

Jakob Sande