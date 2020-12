Berre éin av ti nordmenn seier nei til koronavaksine

Nyhende

10 prosent av dei spurde seier at dei ikkje kjem til å ta vaksinen når den kjem, to av tre seier ja, medan kvar fjerde nordmann svarer at dei ikkje veit.

Det kjem fram i Norsk koronamonitor frå Opinion, der 10.000 nordmenn er spurde om dei vil ta vaksinen mot koronaviruset når den kjem.

Delen som seier nei, har falle med 6 prosentpoeng sidan november, medan delen som seier ja, har auka med 7 prosentpoeng.

– Europa og Norge har no fått dei første godkjende koronavaksinene sine. Folk flest tek den julegåva imot med opne armar, trass bekymring for biverknader, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

(©NPK)