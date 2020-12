Dømd for å ha teke halsgrep på hotellgjest

Nyhende

Ein mann i 20-åra er dømd til 12.000 kroner i bot og 8.000 kroner i sakskostnader for å ha teke halsgrep på ein annan mann under romjulsfest i Loen for to år sidan. Politiet gav mannen eit førelegg etter hendinga, men det har mannen nekta å betale. No må han ut med totalt 20.000 kroner etter at retten fann han skuldig. Vitne i saka forklarte i retten at fornærma var blå og kasta etter pusten som følgje av halsgrepet tiltalte tok då han kasta fornærma ut frå eit nachspiel på hotellrommet sitt.