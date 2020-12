Nyhende

– Det er spennande og stort, og lovande for handteringa framover for pandemien, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Presseoppbodet vart stort utanfor sjukehuset i Oslo, der transporten med dei første dosane skulle kome. Stoltenberg presiserer at krisa langt ifrå er over, og at det i tida fremover framleis vil vere mange utfordringar med tanke på smittesituasjonen.

– Restriksjonane vil vare ei god stund til, men dette er starten på utvegen, seier ho til NRK.