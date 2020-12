Denne bilen blir viktig for den lokale forhandlaren

Nyhende

Ifølgje Ford-seljar Knud Frausing har over 100 nordfjordingar sett seg på liste over interesserte i bilen med inntil 610 km elektrisk rekkevidde etter den realistiske WLTP-standarden. At det var interesse kunne vi sjølv sjå i samband med at bilen var på framsyning hjå Ford-forhandlaren på Langesethøgda fire timar søndag 29. november. Grunna koronarestriksjonar var det høve for ti personar i gongen å kome inn i lokalet. Og det danna seg lang kø av folk som venta.