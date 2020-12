Nyhende

Vi snakkar om Jørn Andre Lien og Yasmin Sunde Hoel frå Stryn, og Odd Sindre Tonning frå Olden. Dei tre stryningane er med og sørger for at det norske folk til ein kvar tid er oppdaterte på kva som skjer av stort og smått i sportsverda. Ein annan ting trekløveret faktisk også har til felles er at alle har vore innom og jobba i lokalavisa Fjordingen.