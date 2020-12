- Eldreomsorgen treng ein krisepakke

Nyhende

Koronapandemien har vist der omstillingsdyktige kommunane og dei tilsette i helse- og omsorgstenestene er. Andre land har mykje å lære av oss, så sant vi ikkje viser dei kor nedprioriterte kommunane er i forhold til sjukehusa.

I store byar som Oslo med høgt smittepress fortalde tilsette om frykt for å ta med seg smitte heim til familie og ven, mellom anna fordi smittevernutstyret var mangelfullt. I Sogn og Fjordane oppretta kommunane, fylkeslegen og Helse Førde eit felles møteorgan. Sjukehuslegar og kommunale helseleiarar diskuterte utviklinga rundt pandemien, medan kommunane oppretta eigne kohortavdelingar. Seinare vart Sunnfjord vertskommune for ein fylkeskohort. Hit kunne sjukehusa overføre innbyggarar som var skrive ut frå sjukehus etter behandling for Covid-19, når dei ikkje var klare for å bli sende til lokal sjukeheim eller eigen bustad.

Jakta gode løysingar

Dette kom raskt på plass fordi alle som hadde ei rolle i behandling og førebyggande arbeid ville finne gode løysingar. Leiarar og deira tilsette viste stor omstillingsevne. Dei brukte eigen kompetanse, opplæring vart gitt og samarbeidet var tett på tvers av avdelingar og institusjonar. Tenestene vart rigga om i løpet av kort tid, enten kommunane hadde stort smittetrykk eller null utbrot. Nye prosedyrar vart innførte for at pasientar og pårørande skulle takast hand om på best mogleg måte, og for at tilsette sjølv skal ha best mogleg smittevern.

Dømet frå Sogn og Fjordane er berre eitt av mange døme på korleis pandemien er møtt i Noreg.

Norge hadde 16. desember i år 395 dødsfall knytte til korona. I Sverige var talet 7776. Det er verd å sjå på at i Norge har 77,5 prosent av dei tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester ei helseutdanning. 30 prosent av dei er sjukepleiarar. I svensk kommunal helse- og omsorgsteneste er fem prosent sjukepleiarar. Svenske kommunar har fått svakare økonomi, auka privatisering av helse- og omsorgstenestene, auka bruk av deltidstilsette og færre med helsefagutdanning, samanlikna med Norge.

Svikt i Sverige

Ein artikkel i New York Times 8. oktober i år beskriv korleis pandemien avdekte hol i det svenske velferdssamfunnet. Kunne vi ha fått eit tilsvarande oppslag om Noreg? Førebels har innsatsen til sjukehus og kommunane i kombinasjon med norsk samhald, kompetanse, politiske val og god norsk økonomi bidratt til å halde talet på dødsfall knytte til Covid-19 nede. Faren er at denne robustheten kan vere i ferd med å breste.

Måla om å prioritere kommunane er tydeleg i politiske målsetjingar. Men pengane når ikkje ut til dei kommunale helse- og omsorgstenestene, særleg når vi samanliknar med korleis sjukehusa blir prioriterte. Kommunane fekk 20 prosent av vernutstyret samanlikna med sjukehusa. Ni av ti forskingskroner innan helse og omsorg går til sjukehusa, éin av ti kroner til forsking på helse- og omsorgstenestene i kommunane.

Forskingsfattig i kommunane

58 prosent av dei 238 første som døydde av Covid-19 i Norge døydde på ein sjukeheim. Samtidig er forsking på mellom anna smitte i hjemmetjeneste og sjukeheim mangelfull i forhold til tilsvarande forsking i sjukehus, sjølv om det er like mange tilsette i kommunehelsetenesta samanlikna med sjukehus. Det kom òg overraskande på mange korleis smitte vart spreidd internt på sjukeheim. Nokre gonger kom av dette utforminga til sjukeheimane og fordi deltidstilsette måtte jobbe på fleire avdelingar på same sjukeheim, og nokon gonger òg i fleire kommunar, for å få full stilling.

Pandemien førte òg til at kommunar måtte fjerne korttidsopphalda i institusjon og dagaktivitetstilbudene vart stoppa Kommunane måtte òg ta seg av andre pasientgrupper som fekk sine avtalar på sjukehuset kansellert eller utsett. Pårørande fekk auka omsorgsbelastning og overtok det offentliges ansvar fordi tenestetilbod vart stengt ned.

Det trengst ein krisepakke

Utfordringen er at den sentrale helseforvaltninga i stor grad er retta mot spesialisthelsetenesta. Skal kommunane bli robuste nok til å kunne gi pasienttryggleik og -sikkerheit, må det forskast mykje meir på kvalitet i tenestene i kommunane. Vi må studere organisering og bruk av kunnskap. Kva hemmar og fremmar at ny kunnskap blir tatt i bruk, korleis blir skapt heiltidskultur.

Det blir satsa mykje på ei såkalla Marshall-hjelp til næringslivet, ei hjelp som er høgst nødvendig i dagens situasjon. Tida er moden for også å tenke ein storslagen nasjonal dugnad og ein eigen krisepakke for norsk eldreomsorg.

Marta Strandos, leiar for Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane

Frode F. Jakobsen, forskingsleiar ved Senter for omsorgsforsking, Vest