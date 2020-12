Helsepersonell skal også prioriterast i vaksinekøen

Nyhende

Helsepersonell har ikkje vore prioritert som gruppe tidlegare, men det var klargjort kven det kunne vere aktuelt å prioritere ved behov.

Onsdag opplyser FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det høgast prioriterte helsepersonellet skal vaksinerast samtidig med dei eldste, altså ved første vaksinesending. Målet er å sikre at kapasiteten i helsetenestene blir haldne oppe, seier Stoltenberg.

– Rekkjefølgja kunne justerast dersom det vart meir smitte. Denne justeringa gjer vi no. Grunnen er at det er betydeleg meir fare dei neste vekene for mange nye lokale utbrot og regional auke. Det har væt auka reising og sosial kontakt, og vi er bekymra for importsmitte og mutasjonar av viruset, seier Stoltenberg på pressekonferansen.

Det blir sett av vaksinar til 15.000 tilsette i spesialisthelsetenesta, og primærhelsetenesta kan få inntil 20 prosent av dosane som blir fordelte til kommunane.

