Syng deg glad i romjula!

Nyhende

– Noko av det første som skjedde då landet stengde ned i vår, var at sosiale medium fløymde over av song og musikk. Grunnen til det er at musikk trøystar oss så sterkt. Det kan endre opplevinga vår av ein situasjon. No byrjar pandemien å tære på oss. Mange får ikkje feira jul slik dei pleier. Det er ganske trist. Då er song og musikk god medisin, meiner Kulset.