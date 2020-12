Tilreisande person testa positivt på korona

Nyhende

Prøva var teken i dag på ein tilreisande person utan nækontaktar lokalt. Personen er sett i isolasjon, opplyser kommunen.

I veke 52 vart det tatt 647 prøver i Ørsta og Volda. Denne veka, dvs. måndag, tydag og onsdag er det tatt 253 prøver.

Kommunen minner om at dei som skal gå julebukk bør fylgje same råd som vart gitt ved Halloween,

Alle som deltek må vere friske, også dei som tek imot julebukkar.

Hald to meter avstand til andre.

Gå i små grupper, og med dei du er saman med til vanleg.

Hald avstand til andre grupper, til dømes dersom det er kø utanfor enkelte hus.

Alt godteri som blir delt ut, skal handsamast med reine hender, hanskar eller reiskap, og vere emballert (innpakka).

Vent med å ete snopet til du er ferdig med runden, og til du har vaska/sprita hendene.

Bruk refleks i mørket og ha gjerne med ein vaksen.

Dersom du har luftvegssymptom eller av andre grunnar ikkje ønsker at nokon ringer på døra, heng opp ein lapp på døra eller ringeklokka, der det for eksempel står: «Velkomne tilbake på julebukk i 2021».