Historisk låge dødstal på norske vegar i 2020

Nyhende

Med 95 omkomne i 2020, er det for første gong under 100 trafikkdrepne på norske vegar på eitt år. Sjølv om kvart dødsfall er ein tragedie for dei som blir ramma, er det ein viktig milepæl og ein stor motivasjon til å komme enda lengre ned.

– Ikkje sidan 1947, og lenge før massebilismen si tid, har vi sett liknande tal på trafikkdrepne. Norge stadfestar sin posisjon som eit av verdas mest trafikksikre land, fastslår vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i ei pressemelding.

Hovland er likevel bekymra over at det ikkje har vore ein tilsvarande nedgang i hardt skadde, og lovar at arbeidet for å nå nullvisjonen held fram.

Ti personar mista livet i desember-trafikken i år mot 14 i fjor. Med det har 95 personar mista livet på norske vegar i 2020, 14 færre enn i 2019, viser tal frå vegvesenet.

Markant nedgang i Vestland

Det har vore flest dødsulykker i Viken (19) Innlandet (17) og Vestfold og Telemark (14).

Nordland (9), Vestland (7) og Trøndelag (6) hadde ein markant nedgang mot 2019. Oversikta viser at det i Vestland fylke var sju som mista livet i trafikken i 2020, mot 11 i 2019.

Oslo har prosentvis størst auke med seks omkomne i 2020 mot ein året før. I Troms og Finnmark mista seks livet i trafikken, to fleire enn året før.

Møre og Romsdal og Agder har færrast drepne med tre i kvart fylke.

Fleire dødsulykker på MC

Det er omkomne i personbil som dominerer, men det er og her vi kan sjå den største nedgangen med 13 færre drepne enn i fjor.

Størst auke er det på MC med fire fleire drepne enn i 2019.

Både kvinner og eldre (65+) har ein positiv utvikling på ulykkesstatistikken. 17 kvinner og med 13 færre enn i 2019, døyde i trafikken i 2020. Det var 22 eldre enn 65 år som omkom, det er 9 færre enn i 2019.

Statistikken viser også at det døyde 20 personar på MC, 13 fotgjengarar, seks syklistar og fem tungbilsjåførar. Årsaka til ulykkene er samansette, men som tidlegare år er det typisk ein middelaldrande mann som omkommer i ei møte- eller utforkøyringsulykke.

Nullvisjonen lever

I 1970 mista 560 menneske livet i trafikken og sidan er nedgangen i talet på drepne redusert med meir enn 80 prosent, samstundes som trafikken nesten har firedobla seg. Med 95 drepne og om lag 550 rapportar om hardt skadde i 2020, er Norge no nærare 0-visjonen enn nokon gong.

Koronapandemien er noko av forklaringa

Koronapandemien har ført til ein gjennomsnittleg nedgang i trafikken på 7–8 prosent på landsbasis samanlikna med 2019. Vegvesenet meiner dette har gitt utslag i ulykkestala.

– Mindre trafikk betyr færre ulykker, men det har vore store variasjonar rundt om i landet og gjennom året. Dette er noko som vil bli analysert nærare når det ligg føre meir data om både ulykkene og trafikken, opplyser vegdirektøren.

Ein takk til trafikantane

Hovland peikar på at dei rekordlåge tala er eit resultat av eit langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid frå fleire aktørar innan trafikktryggleik, men rettar og ei takk også trafikantane sine eigne bidrag gjennom god og trafikksikker åtferd i trafikken.

– Vi har verdas flinkaste trafikantar. Vi ser at stadig fleire held fartsgrensa og meir enn 97 prosent nyttar bilbelte og vi er flinke til å dele vegen mellom oss. Dette er åtferd som reddar liv, fastslår vegdirektøren.