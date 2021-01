2020; Det varmaste året nokon gong i Norge

Nyhende

Sist Norge hadde ein varmerekord var i 2014 då gjennomsnittstemperaturen i landet låg 2,2 grader over normalen. No er rekorden 0,2 grader over den førre rekorden, ifølgje Meteorologisk institutt.

– Dette er uvanleg. Vanlegvis pleier rekordar å vere rundt hundredelane. No er vi i alle fall eit par tidelar opp, og det er mykje, seier klimaforskar Hans Olav Hygen til NRK.

Han fortel at enkeltår som er ekstra varme, ikkje nødvendigvis kjem av klimaendringar, men grunna klimaendringane, kjem varmerekordane oftare.

– Det som ser ut til å bli tendensen gjennom året er varmare vintrar og våtare somrar. Dette har vore signaturen til 2020. Dei største endringane framover kjem vi nok til å sjå på vinterstid, seier Hygen.

På Sunndalsøra på Nordmøre var det 19 grader den 2. januar 2020. Januar vart den nest varmaste januarmånaden vi har hatt i landet nokon gong, fortel meteorolog Kristian Gislefoss.

Vinteren vart den mildaste sidan målingane starta i år 1900.

Gislefoss fortel at sommaren var ganske kjølig, medan november var den varmaste nokon gong i Norge med 4,6 °C over gjennomsnittet. Normalen er gjennomsnittet frå 1961 til 1990.