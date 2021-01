Ber om møte med Justisdepartementet om rettsmiljøet i Nordfjord

Nyhende

- Domstolsadministrasjonen sitt framlegg om å fjerne ei av dei fire faste stillingane i kjerneverksemda til Nordfjord Jordskifterett frå sommaren 2021 er uakseptabelt, og eit klart brot med Stortinget sine føringar og lovnader knytt til Domstolsreformen og distrikts-domstolane. No må Justisdepartementet ein gong for alle få slutt på at Domstolsadministrasjonen undergrev rettsmiljøa i distrikta, og nok ein gang ser ut til å oversjå Stortinget sine innskjerpingar og vedtak om framtidig rettsstruktur og innhald i framtidas rettsstader.

Det seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad, som no ber om møte med politisk leiing i Justisdepartementet om saka.

Her er brevet Bjørlo har sendt til Justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

I Stortinget si handsaming av Domstolsreformen rett før jul, la stortingsfleirtalet inn viktige føringar og vedtak for å sikre framtida for små rettsmiljø i distrikts-Noreg. Mellom desse er Nordfjord jordskifterett i Stad kommune, som er samlokalisert på Nordfjordeid med rettslokale for Sogn og Fjordane Tingrett (Sogn og Fjordane-modellen). Stortingsfleirtalet slo fast at alle dagens rettsstadar skal bestå, og presiserte mellom anna følgande: «Stortinget ber regjeringen sikre at alle rettssteder skal bestå og være bemannet. Ved rettssteder som i dag har fire faste dommerårsverk eller mindre skal nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes".

For ytterlegare å styrke rettsvesenet vil det bli oppretta over 50 nye dommarstillingar, og det blir sett av midlar til å oppgradere rettslokale over heile landet til ein meir tidsmessig standard, mellom anna med meir digitalt utstyr.

Frå min ståstad som ordførar i Stad kommune ser eg at dette kan vere eit godt utgangspunkt for vidareutvikling av eit desentralisert rettsvesen i Noreg, som mellom anna sikrar framtida til rettsmiljøet i Nordfjord. Kjerneverksemda for rettsmiljøet i Nordfjord er fagmiljøet tilknytt Nordfjord Jordskifterett med to dommarstillingar og to ingeniørstillingar. På sikt ligg også alt til rette for eit styrka fagmiljø i rettsvesenet på Nordfjordeid, som gjennom pilotprosjektet «Statens Hus i distrikts-Noreg» også kan samvirke meir enn i dag med andre statsetatar i Stad kommune på område der det er fornuftig og i tråd med domstolane si uavhengige rolle.

Den største utfordringa eg no ser i vidare oppfølging av Domstolsreformen, er ein grunnleggande mangel på tillit til Domstoladministrasjonen si reelle vilje og ønskje om å følge opp politiske mål om eit sterkt rettsvesen i distrikts-Noreg. Denne situasjonen har fått utvikle seg over lang tid, og er sterkt medvirkande til den store skepsisen mot Domstolsreformen både i Nordfjord og mange andre stader i distrikts-Noreg – både i politiske og rettsfaglege miljø i distrikta.

Uroa er no frå mi side forsterka av at Domstolsadministrasjonen - berre nokre dagar etter Stortinget sitt vedtak av Domstolsreformen - sende brev til Nordfjord Jordskifterett om at Domstolsadministrasjonen vil fjerne ei av dei fire stillingane i kjerneverksemda til Nordfjord Jordskifterett frå sommaren 2021. Dette er frå min ståstad heilt uakseptabelt, og eit eklatant brot med Stortinget sine føringar og klare lovnader knytt til Domstolsreformen.

Eg vil ut frå dette be om eit snarleg møte med politisk leiing i Justisdepartementet for å drøfte den alvorlege tillitskrisa som er mellom Domstolsadministrasjonen og rettsmiljøa i distrikts-Noreg. Det er heilt avgjerande at Justisdepartementet no raskt sørger for å få slutt på mange års praksis med at Domstolsadministrasjonen på eiga hand undergrev rettsmiljøa i distrikta, og no nok ein gang ser ut til å oversjå Stortinget sine innskjerpingar og vedtak om framtidig rettsstruktur og innhald i framtidas rettsstader – i dette tilfellet i Nordfjord.

Både justisministeren og representantar for regjeringspartia har dei siste vekene vore krystallklare på at den type nedbygging som vi no får varsel om frå Domstoladministrasjonen ikkje skal skje – men at fagmiljøa i rettsvesenet i distrikts-Noreg tvert imot no skal styrkast. Vi må vite om dette er sant – eller om den sterke kritikken mot Domstolsreformen frå mindretalet på Stortinget og mange små rettsmiljø i distrikts-Noreg syner seg å halde vatn.