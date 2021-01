Frå ris med fjør til livsviktig forsking og folkehjelp

Nyhende

– Det er eit problem at folk veit for lite om Sanitetskvinnene og om innhaldet i fastelavnsriset. Når eg fortel at eg jobbar for Norske Kvinners Sanitetsforening får eg ofte spørsmål som «Er ikkje det berre dei damene med fastelavnsriset» seier generalsekretær Grete Herlofson.