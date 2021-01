Verje skal ikkje godkjenne covid-vaksinering

Nyhende

I samband med vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 har fylkesmennene fått fleire førespurnadar om det er verje som skal gje samtykke til vaksine.

- Det korte svaret er nei, seier Fylkesmannen.

Ei verje har i utgangspunktet inga rolle i spørsmål knytt til helsehjelp. Helsehjelp til personar som ikkje sjølv kan samtykke blir vedteke av den som yter helsehjelpa.

For helsehjelp generelt for barn under 12 år er det innehavar av foreldreansvar, evt ein/begge foreldre som har rett til å samtykke. Barn over 16 og under 18 samtykkjer sjølve til helsehjelp. Dersom dei manglar samtykkekompetanse kan foreldre/andre med foreldreansvar gje samtykke. Når det gjeld vaksne som er tildelt verje er utgangspunktet at verjehavar sjølv tar stilling til vaksinasjon.



Spørsmålet er derfor berre aktuelt i dei tilfella der verjehavar er ute av stand til å samtykke. Verje har ikkje noko mandat i spørsmål om behandling knytt til helse. Dersom verje også er næraste pårørande, har ein rett til å uttale seg, men helsepersonell bestemmer kva behandling som blir gitt.