Ikkje private besøk på to veker, vidaregåande skular og ungdomsskular på raudt nivå

Det betyr i praksis undervisning med auka avstand, og der den enkelte skule må leggje opp undervisninga ut frå kva som er mogleg på raudt nivå. Anten på skulen eller med delvis heimeundervisning.

Regjeringa ber kommunar med høgt smittepress vurdere om dei skal gå over til raudt nivå òg i barnehagar og barneskular.

Under regjeringa sin pressekonferanse søndag kveld kom statsminister Erna Solberg med klare forbod og klare råd for å redusere smittespreiinga ved inngangen til det nye året. Bakgrunnen er at det er registrert auka smitte mange stader i landet i jule- og nyttårshøgtida. I tillegg er det uro for at det muterte viruset som først vart oppdaga i Storbritannia kan føre til aksellererande smittspreiing også i Norge.

- Eg ber om at alle blir med på eit krafttak for å unngå ei ny smittebølgje, seier Solberg.

Ho tilrår bruk av heimekontor der det er moleg. Og kjøpesentra må innføre antalsbegrensing.

Menneske som bur åleine kan ha besøk frå og besøke maksimalt to faste personar og dei som har behov for heimesjukepleie skal framleis få slikt tilbod.

Det vert innført forbod mot private samankomstar på meir enn fem personar utanfor eigen heim.





Reglar og tiltak oppsummert:

Tilrådingar for heile landet:

* Unngå å ha gjester i heimen.

* Vent 14 dagar med private besøk. Unntak for nødvendige heimetenester og besøk hos personar som er i den siste fasen til livet. *Aleinebuande kan ha besøk av eller gå på besøk til ein til to faste venner eller til ein fast husstand.

* Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs blir tilrådde utsett til etter 18. januar.

* Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.

* All undervisning og alle planlagde arrangement ved universitet, høgskular og fagskular blir digitale fram til 18. januar.

* Alle dei vidaregåande skular og ungdomsskular går over til raudt nivå.

* Heimekontor for alle som har moglegheit til dette.

* Alle kjøpesenter og butikkar bør innføre avgrensingar i talet på besøkande slik at det er mogleg å halde avstand og dessutan ha inngangskontroll.

* Utandørs aktivitetar kan gjennomførast dersom det er mogleg å halde god avstand.

* Toppidretten og kulturutøvarar som har eit særskilt unntak med eiga regulering, blir ikkje omfatta.



Reglar for heile landet:



* Maksimalt fem personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som til dømes ein bursdag i leigd lokale. Viss ein er fleire enn fem i same husstand, kan alle i husstanden møtast.

* Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlingar, seremoniar osb., likevel 200 personar der alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte. Dei fleste av desse arrangementa vil uansett ikkje vere i tråd med nasjonale tilrådingar og bør derfor utsetjast eller bli avlyste.

* Det blir innført nasjonalt forbod mot skjenking av alkohol på serveringsstader og arrangement.

* Tiltaka gjeld frå måndag 4. januar til måndag 18. januar. I midten av månaden vil regjeringa gjere ei ny vurdering av situasjonen.