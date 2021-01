Nyhende

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) hadde bedt Volda kommune om å busette 30 flyktningar i 2021, inkludert to einslege mindreårige over 15 år. Administrasjonen hadde tilrådd busetjing av 22 flyktningar, samt ramme for å auke med inntil elleve personar slik formannskapet hadde vedtatt.