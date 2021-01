Ingen nye smitta i Stryn - men fleire i karantene

Nyhende

Status pr. 4. januar er ingen nye smitta, men fleire nærkontakter er i karantene etter kontakt med smitta frå andre kommunar. Det skriv Stryn kommune på sine heimesider måndag.

Ber om at alle med luftvegssymptom testar seg

Kommunen hadde forventa at det var fleire som tok koronatest rett før jul og i romjula, og ein ønskjer at alle med luftvegssymptom testar seg.

Kommunen melder også at barnehagar og barneskular er opne (gult nivå). Ungdomskular og vaksenopplæringa er i vanleg drift frå 5. januar, men på raudt nivå. Kulturskulen gjennomfører individuell undervisning, og gruppeundervisning blir utsett til 18. januar.