Nyttår på vent

Nyhende

Vi har neppe gjort så mykje gale, men meir samkvem mellom folk i jule- og nyttårshelga resulterte søndag kveld i beskjed frå statsministeren om at vi no må setje det sosiale livet vårt på pause i minimum to veker. Mange studentar og skuleelevar vil på nytt måtte gå over til heimeundervisning, mange bedrifter aukar bruken av heimekontor og all innandørsaktivitet i breiddeidretten vert sett på pause. Utelivsbransjen må stenge alle kraner for alkoholservering og ved kjøpesentra er det innført antalsbegrensning. Dette som berre nokre døme på dei mange tiltaka som gjeld over heile landet.