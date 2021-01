Bedriftseigar dømd til 60 dagar fengsel

Nyhende

Brotsverka vart oppdaga etter at transportfirmaet mannen eigde hadde gått konkurs. I sin gjennomgang av saka såg bustyrar at det ikkje var ført rekneskap frå midt i 2015 til april 2017. Mannen forklarte i retten at han hadde gått over til nettbasert rekneskapsprogram som skulle gjere det enklare å føre rekneskapen sjølv. Men fordi han arbeidde mykje, orka han ikkje føre rekneskapen.