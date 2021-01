Ber om forklaring kring tildeling av bustadtomt på Løvland

Nyhende

Magnar Lødemel har i eit brev til Volda kommune bedt om å få tilsendt grunnlag for tildeling av bustadtomter på Løvland. Han viser til at kommunen opplyste han pr. epsot at tomt nr. 20 på Løvland var tinga, men at han har fått stadfesta at tomta likevel var ledig.

– Vedkomande som har fått tildelt tomta hadde den som 3 prioritet. Endringsmeldinga kom seks dagar etter eg sende tinging av tomta, skriv Lødemel som bed kommunen om forklaring og dokumentasjon av saka.