Nyhende

Søndag kom regjeringa med strengare tiltak for å redusere spreiinga av covid-19. Til dømes fekk alle kjøpesenter og butikkar oppmoding om å innføre avgrensingar i talet på besøkande slik at det er mogleg å halde avstand, og dessutan ha inngangskontroll. Så langt ser det ut til at det går bra ved butikkane i Stryn.