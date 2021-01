– Vi må bli betre kjende med kvarandre

Nyhende

2020 har vore eit spesielt år for dei fleste, også for Sølvi Dimmen (52) som kan sjå tilbake på sitt første år som ordførar - og det i ei heilt ny kommune. Ved inngangen til 2021 er det koronatesting og smitteførebygging som i stor grad opptek ordføraren som vil rose folk for å stå i den nasjonale dugnaden som må halde fram i lang tid framover.

– Det er heldigvis godt oppmøte for koronatesting og vi har eit godt samarbeid med høgskulen på dette. Som studentbygd er vi litt ekstra utsett, seier Dimmen, opphavleg er frå Dimna i Ulstein.

Med ein politikar som far og med fartstid som varaordførar i Ulstein var politikk eit vanleg tema rundt middagsbordet. Det å bli ordførar sjølv var aldri eit mål ho jobba mot, tvert i mot meiner trebarnsmora at ho har heldt låg profil som politikar.

Dimmen fekk plass i Volda formannskap i 2015 og i oktober 2019 vart Sp-politikaren valt til ordførar.

– Ting har skjedd veldig fort siste åra og eg gjekk inn i jobben med ærefrykt i ei heilt ny kommune. Fellesnemnda hadde gjort godt arbeid med å førebu samanslåinga, men det var krevjande å setje det ut i praksis, fortel ho.

Utfordrande å knyte nye kontaktar under korona

Dimmen skulle ønske at ho i mykje større grad kunne få reise rundt for å bli betre kjend med bygdene i kommunen, for Sølvi seier ho er oppteken av å vere ein ordførar for heile kommunen.

– Kjend blir ein ved å møte kvarandre og då er kulturarrangement viktige møteplassar. Når koronarestriksjonar stenger ned desse, blir det utfordrande å utvikle kontaktnettet. Eg håpar å kunne bli invitert til det som skjer når ting opnar opp att, forklarar ho.

Handtering og førebygging av pandemien har vore sentral i 2020, men Dimmen poengterer at den var ny for alle.

– Sånn sett var det kanskje lettare å vere ny ordførar, seier ho.

Dimmen meiner kommunen er i ei svært positiv utvikling med mykje å glede seg over. Ho peikar mellom anna på at det skal byggjast ny etterlengta ungdomsskule og nye næringsareal på Rotset. Det er bustadbygging og nye bustadtomter i Hornindal og ikkje minst Campus Volda som har opna dørene.

Like ved står eit nesten ferdig mediebygg.

– Studentane er og blir veldig viktige for Volda og høgskulen er hjørnesteinsbedrifta vår. Så har vi eit handballag i øvre sjikt, så attraktive fasilitetar betyr mykje, også for folkehelsa, understrekar Dimmen.

Ho er veldig glad Volda sjukehus no blir satsa på og viser til utbygging av nytt akuttmottak.

– Volda kommune skal vere ein attraktiv plass å busetje seg, og det meiner eg at den er, seier ho.

– Har skjedd mykje i Hornindal siste året

På spørsmål om ordføraren pr. i dag har noko forhold til Hornindal, trekk ho fram alle korps-arrangementa ho har vore på der. Ho har nemleg lang fartstid i korpsmusikken, både i Hasund og Dimnøy skulekorps og Volda Hornmusikk.

– Trombonen min kjøpte eg på auksjon i Hornindal. Så er jo ein av mine favorittbutikkar på Grodås; Lødemel Bok og Interiør, seier Dimmen.

Ho omtalar honndølene som positive og framoverlente, sjølv om mange i bygda var i mot kommunesamanslåinga.

– Trur du Hornindal har kome styrka ut av kommunesamanslåinga?

– Det er vanskeleg å svare på, men å vere liten har sine utfordringar. Eg trur honndølene har opplevd samanslåinga som eit tap på nokre område og som ei styrke på andre. Det har skjedd mykje i Hornindal siste året som kan ha vore vanskeleg å få til åleine, seier Dimmen.

Ho viser til mellom anna på bygging av ny brannstasjon, omfattande vatn- og avlauputbygging og og nye bustadtomter. Ho poengterer og at Hornindal er relativt godt representert politisk. Dimmen meiner at ei kommune med snautt 11.000 innbyggjarar ikkje er for stor til å handtere på ein god måte og at samanslåinga har styrka kommunen på fleire felt.

– Volda er blitt ei mykje større jordbrukskommune og vi har meir å både by på og utvikle når det gjeld reiseliv. Stranda kommune har kanskje det største skianlegget i regionen, men vi har to. Skiløypene og turmoglegheitene i kommunen er store og utfyller kvarandre, seier Dimmen som meiner det er viktig at folk no ser kommunen som ein i tida framover.

– Vi må passe oss for at det ikkje blir Hornindal mot Volda, i staden må vi bli betre kjende, seier ho.