– SFO-løysing endrar ikkje vårt syn

Nyhende

– Forslaget om SFO i Austefjord er provoserande, meiner Janita Førde i Austefjord om SFO-løysinga som kommunalsjefen no utarbeider. Til Møre-Nytt fortel ho at foreldre i Austefjord framleis vil at borna skal gå på Øyra skule i Volda sentrum.

– Etter tidlegare signal har vi ant at dette var ei løysing dei ville komme med knytt til avbøtande tiltak, men det endrar ikkje vårt syn på saka, seier ho til avisa.

Saka om kor elevane ved Austefjord skule skal gå på skule til hausten er av dei mest debatterte sakene i Volda-politikken og har delt kommunestyret på midten.

Volda kommunestyre: Kniving om skulekrinsgrensene ved Kviven Halvannen time med debatt måtte til før vedtak vart fatta av eit delt kommunestyre

Foreldre til femten av atten elevar ved Austefjord skule har sagt ifrå at dei vil at barna skal gå på skule i Volda sentrum.