Nyhende

Innvik AS står føre ei større ombygging av tekstilfabrikken i Morskogen i Innvik. Dei har søkt kommunen om å kjøpe eit areal på om lag 6 000 m2 som grensar til Innvik Næringspark AS sin eigedom i sør/aust. Det omsøkte arealet er siste rest av kommunalt næringsareal i Innvik, og er einaste mogelegheita for fabrikken til å kunne utvide.