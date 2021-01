Nyhende

– Vi set pris på det gode samarbeidet med nabolaget der vi i ein konstruktiv dialog har gjort mykje planarbeid, simuleringar og tilpassingar av løysing til ei heilskapleg god løysing. Dette er gjort i den forståing at reguleringsarbeid og byggesak kan halde naudsynt framdrift slik at vi kan realisere våre planar om utviding, seier Haugen, som samstundes påpeikar at utbygginga ved fabrikken tek høgde for at vegløysinga kan kome både før og etter denne.