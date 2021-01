Vi har per no ikkje teke stilling til kva vegløysing vi vil tilrå i kommunedelplanen

Nyhende

I midten av desember vart det halde møte mellom kommunen og representantar for innbyggjarar i Morskogen om kommunedelplanen for Vikane. Då med fokus på ny vegtilkomst i samband med ei større utbygging ved tekstilfabrikken Innvik AS, som ligg i tilknyting til bustadområdet.