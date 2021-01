Testa positivt etter innreise frå nordisk land

Nyhende

Torsdag kveld fekk Stryn kommune melding om ei ny positiv koronaprøve. Ein person testa seg 13. januar etter innreise til landet og var å reisekarantene då vedkomande fekk stadfesta covid-19. Personen som ikkje har nokon nærkontakter er no sett i isolasjon.

Også Volda kommune fekk torsdag kveld melding om ny positiv koronaprøve. Ein person testa seg 13. januar etter innreise frå eit nordisk land.

Personen som no har fått stadfesta covid-19 var i reisekarantene etter ankomst, og er no sett i isolasjon. Volda kommune opplyser i ei pressemelding at vedkomande har berre ein nærkontakt. Også denne personen var i karantene etter innreise .