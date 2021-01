Nyhende

Kyrkjene er stengde for gudstenester, men Kyrkja i indre Nordfjord vil likevel sørge for at innbyggjarane får si søndagsgudsteneste.

Søndag 17. januar kl. 11 kan du følgje gudsteneste frå Nordsida kyrkje på Radio Stryn. Radio Stryn finn du på FM-bandet, eller du kan følgje på nett og mobil. Du finn Radio Stryn øvst på Fjordingen si framside. Klikk på avspelarpila når du er inne på Radio Stryn-sida.

I gudstenesta søndag er det sokneprest Henny Koppen som held preika.

Kateket Beate Nes og prest Hege Høibye er med som liturgar, Oddvar Bergset sit ved orgeleg og Bernt Ragnvald Veddegjerde er med som songar.

Gudstenesta blir også lagt ut på YouTube på Kyrkja i indre Nordfjord sin youtubekanal, filma av Steinar Vollan.