Nyhende

– Det er utruleg kjekt å ha eit program klart, og få legge ut for billettsal. Vi planlegg arrangement for eit «normalår», så får vi berre ta ting som dei kjem, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme. Akkurat no har dei lov å selje cirka 130 billettar til ting som skjer i storsalen. For alle som driv med kultur i desse dagar, må ein ta atterhald om endringar i programmet.