Striden om takshingel på hytter held fram

Nyhende

Harevadet Hyttegrend sendte klage til Volda kommune då selskapet oppdaga at to hytter var oppførte med sort takshingel i staden for tre, stein eller torv, slik føresegnene krev. Hyttefirmaet som bygde dei to hyttene viste til at dei hadde skrive at dei ville byggje med takshingel. Men tenesteutval for forvaltning og utvikling (TFU) gjorde vedtak der dei kravde endring av taktekke i samsvar med føresegnene for hyttefeltet.