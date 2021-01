Brann og ulmebrann sløkt på Ekornes

Nyhende

- Brannmannskap var raskt på plass. Då vi kom, hadde tilsette sløkt brannen i ei sag inne på fabrikken. Elden hadde spreidd seg inn i avsuget, og industrivernet i bedrifta var i full gang med å lokalisere kvar det ulma i avsuget, fortel utrykkingsleiar Stig Olav Lødemel.

Brannvesenet rekvirerte eit termisk kamera frå Volda for å lokalisere varme i avsuget.

- Utstyret kom raskt på plass, og med dette kunne vi sjå temperaturen i ventilasjonskanalane. Vi lokaliserte fleire stader med for høg temperatur. Der vart avsugskanalane demonterte og glør fjerna. Parallelt med dette brukte vi vifte for å skape overtrykk i bygget, slik at vi slapp å bruke røykdykkarar. Vi rigga oss og med utlegg av tørre slanger og røykdykkarar klare i tilfelle det skulle bli nødvendig. Det vart det heldigvis ikkje, takka vere god innsats og godt samabeid mellom dei tilsette, industrivernet og brannmannskap, seier Lødemel.

Kl 11.15 vart aksjonen avslutta og produksjonen ved Ekornes kunne startast opp att.