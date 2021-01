Nyhende

I planstrategien er det peika ut to område som skal prioriterast med tanke på tilrettelegging for næringsaktivitet. Det eine er Strynedalen, spesifisert i økonomiplanen til Ytreeide, vest for Scania. Men i følgje plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal er det fleire utfordringar ved området.