Avviste klaga frå Harevadet hyttegrend

Striden kring takshingel på to hytter i Harevadet hyttegrend i Hornindal var på nytt handsama av utvalet for forvaltning og utvikling måndag. Tilrådinga frå kommunedirektøren var å avvise klaga frå Harevadet hyttegrend og halde fast på tidlegare vedtak om å la shingelen ligge. Tilrådinga la vekt på at det i klaga frå hyttegrenda ikkje inneheldt moment som tilseier at utvalet bør endre vedtaket, men sende det til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal til endeleg avgjerd.

Jørund Knardal (KrF) bad om å få habiliteten sin vurdert og vart vurdert som habil. Sindre Kvangarsnes (Voldalista) meinte dette var ei viktig prinsippsak.

– Vi har difor ei plikt til å følge reguleringsplanen. Nok haraball om dette, sa Kvangarsnes. Utvalet vedtok samrøystes tilrådinga. Saka går til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.