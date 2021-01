For samfunnet sett under eitt var måndagens koronanytt premie for god smitte-oppførsel

Nyhende

Mange var svært spente på måndagens koronanytt frå regjeringa, etter to veker med kraftig nedstenging av samfunnet. Litt enkelt sagt, kom statsminister Erna Solberg med godt nytt for nokre, dårleg nytt for andre. Men for samfunnet sett under eitt var måndagens koronanytt premie for god smitte-oppførsel.