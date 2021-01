Nyhende

Volda kommune fekk tysdag ettermiddag meldt om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande er definert som nærkontakt og var allereie i karantene. Den smitta er no sett i isolasjon, og det skal ikkje vere fleire nærkontaktar til denne personen som har fått påvist covid-.19, opplyser Volda kommune i ei pressemelding.

Kommunen opplyser vidare om dei nye nasjonale råda som vart kunngjort av regjeringa måndag.

Desse medfører lettelsar for barn og unge. Dei får igjen lov til å trene og er unnateke frå rådet om å halde 1 meter avstand. Det er framleis nasjonalt råd om å utsetje eller avlyse cupar og kampar. Toppidretten må utsetje kampar ei stund, men dei er unntatt frå regelen om 1 meter avstand under trening.

Ungdomskulen går tilbake til gult nivå frå og med onsdag 20. januar.

Frå og med måndag har kommunen letta på restriksjonane for besøk på institusjonar for eldre, slik at ein er tilbake til nivået som var før jul.

Volda kommune følger dei nasjonale råda og har ikkje lokale tiltak.