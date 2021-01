Ulovlege lys gav mangellapp og krav om etterkontroll

Nyhende

Statens vegvesen har hatt nattkontroll ved Kjøs bru. 96 køyretøy var innom kontrollplassen, og 16 av dei vart kontrollerte nærare.

Ein lastebil hadde montert ein del ulovlege lykter, og fekk mangellapp og krav om etterkontroll for å fjerne desse.

Ein sjåfør måtte trekke ut underkøyringshinderet på lastebilen sin då overhenget bak på bilen gjorde at hinderet ikkje var etter forskrifta. Eit underkøyringshinder er ein bjelke som er montert bak på lastebilen for å hindre at mindre bilar ved ei eventuell ulukke skal kunne køyre inn under lastebilen slik at føraren vert skada, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før dei kunne køyre frå kontrollplassen.