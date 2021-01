Men bonderomantikk vart det likevel

Nyhende

20-åringen frå Stryn har sidan november i fjor vore jamleg på TV-skjermen under Tv2-programmet "Jakten på Kjærligheten". Måndag vart siste episode sendt og dei som følgde med veit at det var nettopp Ingri som grisebonden Christoffer Trøseid (28) til slutt uttrykte varme kjensler for. Men når Ingri ikkje kunne gjengjelde desse kjenslene så vart det ikkje meldt flytting frå Stryn til Nord-Odal i Innlandet.