Barnehagar og skular må vere budde på rask endring mellom gult og raudt nivå

Nyhende

Erfaring viser at utviklinga i smittesituasjonen kan endre seg raskt, og difor må eigarane av både barnehagar og skular førebu seg på, og legge planar for, at nasjonale og lokale smitteverntiltak kan setjast i verk på kort varsel, seier utdannings- og verjemålsdirektør Anne Hjermann i ei pressemelding. ¨

Trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt nivå viser kva smitteverntiltak skular og barnehagar må følgje. Kva nivå ein ligg på, avheng av smittesituasjonen nasjonalt, i nokre tilfelle også lokalt.

Kommunane bør utarbeide rutiner for korleis informasjon om nye smitteverntiltak og endring av nivå f.eks. frå gult til raudt kan kommuniserast raskast mogeleg ut, både til dei som skal gjennomføre tiltaka i barnehagar og skular, og dei som vert påverka av tiltaka, altså born og føresette.