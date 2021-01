Statsvitar meiner norske parti har for lik landbrukspolitikk

Nyhende

– Noko av problemet med jordbruksdebatten i Norge er at ein byrjar med å sjå på kva ein skal gjere før ein veit kvar ein står og kvar ein vil. Det gjer at ein i mange tilfelle endar opp med å gjere ting utan at det er nokon god analyse bak, sa forfattar og statsvitar Svenn Arne Lie i innlegget sitt under Lokalsamfunnskonferansen 2021.