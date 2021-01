Fagfokus på skog i Innvik

Nyhende

Arrangør var Vikane Skogeigarlag og Sogn og Fjordane Skogselskap. Skogeigarlaget er medlemsorganisasjonen for skogeigarar, medan Skogselskapet er ein ideell medlemsorganisasjon med målsetjing om å fremje forståing for skogen si mangfaldige betydning: Verdiskapar, arena for friluftsliv og helse og avgjerande i klimakampen. I tillegg til informasjon og opplæring har Skogselskapet stått bak viktige etableringar som planteskulane i landet.